Dove vedere Lazio-Cagliari in tv? Dazn o Sky, streaming e orario

La Lazio ospita il Cagliari nell'ultima partita dell'undicesima giornata del campionato. Scopri tutto sulla partita di Serie A : info e canali per seguirla in tempo reale.

Lazio-Cagliari, l'orario

Lazio-Cagliari andrà in scena oggi, lunedì 4 novembre, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Cagliari in diretta tv

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. L'app di DAZN è presente su ogni comune smart tv ed è possiible attivarla nell'apposita della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Lazio-Cagliari in streaming

Lazio-Cagliari sarà visibile live in streaming su DAZN e Sky go. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dello stadio Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.