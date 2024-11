Casini: "Lega compatta, ora la Serie A conta di più ma non è abbastanza"

Lorenzo Casini , presidente della Lega di A , ha commentato l'approvazione della proposta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina , per la modifica dello statuto federale: "Speriamo sia solo l'inizio di un nuovo percorso con la Serie A che conta un po' di più, ma non è abbastanza. Vediamolo comunque come un bicchiere mezzo pieno. Si tratta di un'occasione mancata perché con le proposte migliorative della Lega si sarebbe raggiunto un maggiore equilibrio".

Casini: "Il ricorso presentato in via cautelativa è stato depositato"

Durante la votazione degli articoli la Serie A ha sempre votato con 8 contrari e 12 astenuti. Casini ci ha tenuto a precisare: "C'è stata compattezza perché nessun club ha votato a favore. Le società erano state lasciate libere di astenersi, l'importante era mantenere una posizione non a favore". Sulla possibilità di concretizzare il ricorso presentato già in via cautelativa, Casini ha concluso: "Intanto è stato depositato, poi faremo in assemblea (fissata per il 18 novembre) il punto per i prossimi passi".