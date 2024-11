Genoa-Como ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Genoa-Como, l'orario

Genoa-Como andrà in scena oggi, giovedì 7 novembre alle ore 20.45 a Marassi.

Dove vedere Genoa-Como in diretta tv

Genoa-Como sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION BOX.

Dove vedere Genoa-Como in streaming

Genoa-Como sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2) Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Ekhator, Pinamonti. All. A. Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Masini, Dorgu, Miretti, Marcandalli, Melegoni, Bohinen, Gaston Pereiro, Balotelli, Ahanor.

Indisponibili: Ankeye, Bani, De Winter, Gollini, Ekuban, Malinovskyi, Messias, Norton-Cuffy, Vitinha. Squalificati -. Diffidati: De Winter.

La probabile formazione di Fabregas

COMO (4-2-3-1) Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, A. Moreno; Engelhardt, Braunoder; Strefezza, Paz, Cutrone; Belotti. All. C. Fabregas.

A disposizione: Reina, Sala, Baselli, Verdi, Gabrielloni, Ali Jasim, Da Cunha, Barba, Iovine, Fadera.

Indisponibili: van der Brempt, Sergi Roberto, Perrone, Mazzitelli. Squalificati -. Diffidati -.

Genoa-Como: cronaca e perché si gioca di giovedì

A pochi giorni dalla vittoria di Parma, che ha restituito fiducia e serenità all'ambiente rossoblù, il Genoa di Alberto Gilardino vuole tornare a vincere anche tra le mura amiche. Nonostante la giornata infrasettimanale, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, complice il record di abbonati registrato ad inizio stagione. Peraltro, sarà la prima volta di Mario Balotelli a Marassi da giocatore del Genoa, dopo l'esprdio del "Tardini". Di fronte, ci sarà un Como in difficoltà, reduce da tre sconfitte consecutive. Il ko di Empoli ha messo in discussione le certezze dei lariani e le scelte di Cesc Fabregas, reo di aver operato un turnover massiccio in una partita molto importante per la classifica comasca. Nulla è perduto, ma resta fondamentale arrivare alla sosta con un risultato positivo.

Perché si gioca di giovedì? Nel prossimo weekend, a Genova, è in programma il famoso "Rally della Lanterna" e lo stadio "Ferraris" è stato opzionato per sabato 9 e domenica 10 novembre. Il piazzale che precede l'ingresso all'impianto sportivo di Marassi, infatti, sarà utilizzato come area di sosta e assistenza per le auto e i rispettivi team partecipanti alla competizione, giunta all'evento conclusivo della Coppa Italia Rally. Attese più di 170 vetture, guidate dai piloti più forti della kermesse.