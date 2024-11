Il calcio in campo per la ricerca al fianco di Airc

La squadra di Un Gol per la Ricerca presenta la nuova maglia che rappresenta l’impegno di una grande comunità - ricercatori, volontari, ambassador, partner, donatori e persone che hanno affrontato la malattia – in campo per rendere il cancro sempre più curabile. Guida questa straordinaria formazione il campione Gianluigi Buffon. Da giovedì 7 novembre si rinnova l’appuntamento con Un Gol per la Ricerca, storica campagna promossa da Fondazione AIRC. I campioni del calcio, le squadre della Serie A Enilive e gli Azzurri si schierano compatti al fianco di 6.000 ricercatrici e ricercatori scendendo in campo per la ricerca. Una vera e propria mobilitazione corale del mondo del pallone possibile grazie al prezioso sostegno di FIGC, Lega Serie A, Enilive e AIA, e al supporto dei media sportivi.

Il fischio di inizio di Un Gol per la Ricerca è previsto per giovedì 7 novembre, in occasione del primo anticipo della dodicesima giornata di campionato, e proseguirà via via su tutti i campi della Serie A Enilive per arrivare fino alla sfida di Nations League Italia-Francia di domenica 17 novembre. Calciatori, allenatori e arbitri invitano tifosi e appassionati a unirsi alla squadra di chi crede nella ricerca facendo tanti gol per rendere il cancro sempre più curabile attraverso le donazioni con SMS o chiamate da telefono fisso al numero 45521.

La squadra di Un Gol per la Ricerca si presenta quest’anno con una formazione ancora più competitiva guidata dal ‘capitato’ Gianluigi Buffon, il primo a indossare la nuova maglia con i colori della ricerca di Fondazione AIRC. Accanto a lui Gaia Buonaurio ed Ernesto Cigliano, curati per un tumore quando erano adolescenti, e i ricercatori Giorgia Foggetti (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano), che studia i fattori genomici che possono far aumentate la risposta alle cure nel tumore polmonare, e Simone Patergnani (Università degli Studi di Ferrara) al lavoro sui meccanismi molecolari alla base del mesotelioma pleurico.

Una squadra che può annoverare anche tante importanti conferme, come quelle degli ambassador: Francesco Acerbi, Lorenzo De Silvestri, Valentina Giacinti e Claudio Marchisio. Tutti pronti a vestire la nuova maglia per rinnovare il loro impegno al fianco degli scienziati AIRC e promuovere attraverso i loro canali social messaggi di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e sul valore della ricerca. L’unico modo per vincere la partita contro il cancro è giocare tutti nella stessa squadra e avere come obiettivo quello di fare gol per la ricerca che cura. Chiunque può entrare nella squadra di Un Gol per la Ricerca.