Genoa-Como 1-1: Da Cunha illude Fabregas, Vogliacco salva Gilardino

GENOVA - Termina 1-1 l'anticipo della 12ª giornata di Serie A tra il Genoa e il Como . La squadra di Gilardino pareggia in extremis con Vogliacco contro la formazione di Fabregas, in gol nel primo tempo con l'acuto, il primo stagionale, di Da Cunha. Debutto a Marassi per Balotelli , ammonito nel finale di gara dopo il giallo a Parma.

Da Cunha gela Marassi

Primo tempo scoppiettante a Genova, dove gli ospiti partono forte trascinati dallo scatenato Nico Paz che spaventa Leali con una potente conclusione, neutralizzata dal portiere rossoblù. La squadra di Fabregas non demorde e trova il vantaggio al 17': Pinamonti perde il pallone sulla trequarti, Fadera recupera e serve Da Cunha che segna il suo primo gol stagionale con un destro preciso e angolato. Poco dopo la mezz'ora il Como sfiora il raddoppio con Fadera, neutralizzato da Leali ma sul capovolgimento di fronte Ekhator fallisce l'1-1 a tu per tu con Reina. Il Genoa è ancora pericoloso con Pinamonti ma è il Como, al tramonto della prima frazione, a sfiorare il doppio vantaggio: Cutrone accelera in contropiede ma sbaglia incredibilmente l'ultimo passaggio.

Vogliacco beffa il Como

Nella ripresa il Genoa preme sull'acceleratore con Pinamonti (59') la cui conclusione, debole e centrale, non impensierisce Reina. I rossoblù faticano e il Como raddoppia con Cutrone imbeccato da un incontenibile Nico Paz (67') ma Rapuano annulla il gol, coadiuvato dal Var, per un fuorigioco dell'ex attaccante del Milan. Si salva Gilardino che si gioca la carta Balotelli, in campo al 70' al posto di Ekhator e al debutto a Marassi con la maglia rossoblù. La partita è nervosa, Supermario si prende il giallo (il secondo in due partite) dopo un alterco con Kempf. Il Como sfiora ancora il gol con Strefezza, fermato dall'intervento provvidenziale di Leali ma quando tutto sembra perduto il Genoa trova il pareggio in pieno recupero: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Miretti, Pinamonti spizza per Vogliacco che, nel cuore dell'area di rigore lariana, colpisce in girata e batte Reina al 92' mandando in visibilio la gradinata nord. Un punto a testa per Gilardino e Fabregas, appaiati a quota 10 in classifica.

Genoa-Como 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Serie A, la classifica