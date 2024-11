Lecce-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Scontro salvezza al "Via del Mare". Il Lecce di Luca Gotti ospita l' Empoli di Roberto D'Aversa in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A , che si è aperta ieri con il confronto di Marassi tra Genoa e Como . I salentini, ultimi in classifica, hanno necessariamente bisogno di punti dopo il ko di Bologna, mentre i toscani vogliono dare continuità al successo interno maturato con il Como di Fabregas.

Lecce-Empoli, l'orario

Lecce-Empoli andrà in scena oggi, venerdì 7 novembre, alle ore 20.45 al "Via del Mare".

Dove vedere Lecce-Empoli in diretta tv

Lecce-Empoli sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Dove vedere Lecce-Empoli in streaming

Lecce-Empoli sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.