Lecce-Empoli 1-1: Pierotti risponde a Pellegri, un punto a testa per Gotti e D'Aversa

LECCE - Termina 1-1 l'anticipo del venerdì di Serie A tra Lecce ed Empoli. Nel match disputato allo stadio 'Via del Mare', valido per la 12ª giornata di campionato, gli ospiti passano in vantaggio con Pellegri poco dopo la mezz'ora del primo tempo. I toscani dell'ex D'Aversa falliscono il raddoppio con l'altro ex di serata, Colombo, e subiscono nel finale il gol del pareggio di Pierotti che regala un punto a Gotti.