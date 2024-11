Venezia-Parma ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Venezia-Parma, l'orario

Venezia-Parma andrà in scena oggi, sabato 9 novembre alle ore 15 allo stadio "Penzo" di Venezia.

Dove vedere Venezia-Parma in diretta tv

Venezia-Parma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION BOX.

Dove vedere Venezia-Parma in streaming

Venezia-Parma sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Di Francesco

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertson, Pohjanpalo, Oristanio. All. Di Francesco.

A disposizione: Joronen, Grandi, Candela, Sverko, Altare, F.Carboni, Schingtienne, Sagrado, Andrsen, Crnigoj, Doumbia, Raimondo, Gytjjaer, El Haddad, Yeboah.

Indisponibili: Ankeye, Bani, De Winter, Gollini, Ekuban, Malinovskyi, Messias, Norton-Cuffy, Vitinha. Squalificati -. Diffidati: De Winter.

La probabile formazione di Pecchia

PARMA (4-2-3-1) Suzuki, W.Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri; Estevez, Keita; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Camara, Di Chiara, Hainaut, Mihaila, Leoni, Anas Haj, Almqvist, Benedyczak.

Indisponibili: Bernabé, Circati, Hernani, Osorio. Squalificati -. Diffidati -.

Venezia-Parma: cronaca

Venezia e Parma sono separate solo da un punto in classifica: 8 per gli uomini di Di Francesco, ultimi in classifica al momento, 9 per quelli di Pecchia, che in undici partite hanno ottenuto soltanto una vittoria. Una sfida salvezza al "Penzo". Di Francesco si affida al tandem Pohjanpalo-Oristanio davanti, mentre Pecchia dovrà fare a meno di Bernabé, infortunato. Calcio d'inizio alle ore 15.