Juve-Torino diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

TORINO - Juventus e Torino si sfidano nel derby della Mole , valido per la dodicesima giornata di Serie A . I bianconeri, nonostante siano ancora imbattuti, hanno urgenza di punti per riprendere posto prima possibile in zona Champions. Dall'altra parte il Torino sta attraversando un periodo complicatissimo, che ha portato la squadra di Vanoli a registrare 1 vittoria e 5 sconfitte nelle ultime 6 gare di campionato. Segui la partita in diretta.

Squadre nel tunnel

Preparativi quasi terminati per il 159esimo derby della Mole nella storia della Serie A.

Motta a Sky Sport: "Dobbiamo fare la nostra partita, Savona è in Nazionale per merito suo"

"L'importante oggi è fare la nostra partita, mettere in difficoltà l'avversario esprimendo il nostro calcio. Abbiamo avuto meno problemi in trasferta ma adesso vogliamo dimostrare tantissimo anche davanti al nostro pubblico. Certe volte la troppa voglia di fare si paga ma noi dobbiamo avere equilibrio. Savona in Nazionale? Ha fatto tutto lui. Si allena bene e anche quando gioca fa tutto nel modo giusto".

Vlahovic a Dazn: "Daremo tutto per vincere, a me e Koopmeiners serve tempo"

"Per tanti di noi sarà il primo derby, ci aspetta una partita molto difficile ma daremo tutto per vincere. Io e Koopmeiners abbiamo bisogno di tempo perchè anche lui viene da un contesto molto diverso. I giocatori si conoscono giocando insieme, c'è già una bella intesa, lui può aiutarmi tanto e io posso aiutare lui. Sono molto contento di tornare in nazionale dopo due assenze per problemi familiari".

Ricci a Sky Sport: "Oggi servirà qualcosa in più"

"Ci siamo confrontati. Questa è una partita importante per noi e per tutto l'ambiente. Servirà qualcosa in più rispetto alle altre volte. Gli errori fanno parte del gioco ma con concentrazione e coraggio dobbiamo prenderci qualche responsabilità in più. Dobbiamo imparare a convivere con l'indisponibilità di Zapata perché ne avrà per molto tempo".

Motta a Dazn: "Dobbiamo migliorare negli ultimi metri, Weah e Conceicao..."

"Dobbiamo alternare il gioco corto e quello lungo. Dobbiamo fare spesso l'uno contro uno e quando non ci riusciamo dobbiamo attaccare in maniera organizzata. Negli ultimi metri dobbiamo attaccare meglio l'area di rigore. Weah e Conceicao devono migliorare nei cross".

Juve-Torino, le scelte ufficiali di Vanoli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Sanabria. All. Vanoli

Juve-Torino, la formazione ufficiale dei bianconeri

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

