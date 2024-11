Milan condannato da Zappa: 2-2, solo un punto per i rossoneri a Cagliari

Milan condannato da Zappa: solo un punto per i rossoneri a Cagliari

Il portoghese, lanciato in campo aperto da Fofana, trova la doppietta al 40' saltando Sherri, portiere del Cagliari, permettendo alla squadra di Paulo Fonseca di andare negli spogliatoi in vantaggio. Il problema è che ai padroni di casa vengono annullati due gol nella prima frazione, entrambi per fuorigioco: prima a Piccoli, poi a Viola, che tocca sulla linea un pallone calciato da Zappa destinato a finire in rete. Nella ripresa lo stesso Zappa (53') si riprende quello che il compagno gli aveva tolto, portando nuovamente tutto in parità. Il Milan, però, si riporta avanti con un tap-in di Abraham (69'), entrato in campo da appena tre minuti. I rossoneri sembrano in gestione, ma all'89' Zappa si inventa il gol del 3-3 definitivo, con un destro al volo che non lascia scampo a Maignan. Se non gli avessero annullato quello nel finale di primo tempo, il terzino italiano classe 1999 avrebbe addirittura segnato una tripletta. Prima di oggi, per lui, solo una rete in Serie A.