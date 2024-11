L’Atalanta vince in rimonta con l'Udinese: Gasperini sa solo vincere

L' Atalanta rimonta e vince contro l' Udinese e vola montaneamente al primo posto, in attesa della sfida tra Napoli e Inter . Kamara nel primo tempo porta in vantaggio i friulani, Gasperini la ribalta con la rete di Pasalic e l'autogol di Touré .

L'Atalanta vince ancora: Gasperini vola

Primo tempo a tinte bianconere: al 18' traversa colpita da Payero e al 26' gol annullato a Davis per una leggera spinta su De Roon. Superiorità concretizzata nel recupero della prima frazione con Kamara che fulmina Carnesecchi con un bel mancino da fuori area. Reagisce la squadra di Gasperini nel secondo tempo. Prima va a segno il solito Pasalic sull'ottimo assist di Bellanova. L'Atalanta passa avanti pochi minuti dopo con l'autogol sfortunato di Touré che mette il pallone nella sua porta entrando in scivolata. Brutte notizie nel finale per Gasperini che ha dovuto sostituire Zaniolo per infortunio. Intanto si gode qualche ora da capolista e soprattutto la striscia di risultati utili consecutivi: i bergamaschi non perdono dallo scorso 24 settembre tra campionato e Champions League.