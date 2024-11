Fiorentina-Verona 3-1: Palladino aggancia Napoli e Atalanta in testa, tripletta Kean

Vola la Fiorentina di Palladino , che nella 12ª giornata di Serie A batte il Verona per 3-1 al Franchi conquistando la sesta vittoria consecutiva . Momento incredibile per i viola, che volano in testa a quota 25 punti, raggiungendo Atalanta e Napoli (con una partita in meno) e sorpassando Juve e Inter (con una partita in meno).

Fiorentina-Verona, tabellino e statistiche

Sblocca Kean, risponde Serdar

Sfida molto attesa al Franchi, tra due tifoserie che sono gemellate da tanti anni. La Fiorentina non perde tempo e sblocca subito alla prima occasione creata: filtrante di Beltran per Kean, che calcia di prima e batte Montipò sbloccando la gara al quarto minuto di gioco. Ma anche la risposta del Verona è rapida: Serdar sfrutta un errore di Bove e si libera, facendo partire il tiro dalla distanza che inganna De Gea. Gol bellissimo del centrocampista turco e al 18' la sfida è sull'1-1. Partita ad alti ritmi, con la squadra di Palladino che cresce con il passare dei minuti e ci prova con Colpani e Beltran dalla distanza. I viola continuano a costruire ma non riescono a trovare il gol prima del fischio dell'arbitro: si torna negli spogliatoi sull'1-1.

Tripletta Kean: Palladino in testa

La Fiorentina torna in campo aggressiva, a caccia del gol del nuovo vantaggio che è mancato nel finale del primo tempo. Colpani ci prova ancora da fuori con un tiro che sfiora il palo. Poi al 59' è ancora Kean a firmare il vantaggio viola: cross di Adli e inserimento perfetto dell'ex Juve, che trova così la doppietta personale. La squadra di Palladino non è sazia e continua a spingere, ancora con Beltran e Colpani, ma stavolta vengono fermati da un super Montipò che tiene il Verona in partita. Viola in totale controllo della gara, con Kean che si concede la tripletta personale al 92'. Fa festa la Fiorentina: è la sesta vittoria consecutiva che vale al momento la testa della classifica con Napoli e Atalanta.