Cori contro Lukaku prima di Inter-Napoli: il motivo

Cori contro Lukaku prima di Inter-Napoli

Da "Lukaku uomo di me**a" a "Lukaku, tu sei un figlio di pu***na", questo il tenore dei cori rivolti a Romelu Lukaku all'alba del fischio d'inizio di Inter-Napoli. Durante il riscaldamento e all'ingresso dei 22 in campo, la Curva Nord di San Siro non ha certo risparmiato l'attaccante azzurro, reo di non aver risposto alla seconda chiamata del club nerazzurro nell'estate 2023. Poi, il trasferimento in prestito alla Roma. Oggi, difende i colori della squadra di Antonio Conte e si trova nuovamente di fronte a Lautaro Martinez, che rivelò di esserci rimasto male dinanzi alla mancata risposta dell'ex compagno di reparto.

