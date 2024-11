Roma, per Ranieri prima tra amici: c'è il Napoli di Conte al Maradona

Amici miei, undicesimo atto contro ma non troppo : domenica 24 novembre, ore 18 o giù di lì, Antonio allargherà le braccia e accoglierà Claudio allo stadio Maradona, San Paolo ai tempi in cui era lui l’allenatore del Napoli, i primi senza il Diego (1991). Ed è romantico, bello che a celebrare il ritorno di Ranieri in Serie A sia Conte : molto più di un collega, molto più di un’ottima compagnia a tavola. Un amico, appunto: si sono frequentati in Italia e in Premier, da Londra alla Sardegna. A Quartu Sant’Elena, l’ultima pizzicata dai paparazzi social . Solita formazione a tavola all’Arke, quella della sera prima da Lillicu al Poetto: il signor Antonio e la signora Elisabetta, Sir Claudio il festeggiato, 72 anni da soffiare, e la signora Rosanna. Mariti, mogli e un rosso sardo. Era ottobre, fine sosta, Ranieri allenava il Cagliari e si apprestava a sfidare la Salernitana mentre Conte dribblava domande insistenti di chi lo accostava al Napoli - in piena crisi Garcia -, e alla Roma. Ma guarda i casi della vita: quasi una cena del destino . E così un anno e un bel po’ di soste dopo, è finita che se le sono divise come si fa tra amici: Antonio s’è preso il Napoli e Claudio da ieri la Roma . Non resta che mettere la palla al centro. E poi darsele di santa ragione sportiva: ognun per sé. E al 90’ cena per tutti.

Ranieri e Conte, sfida tra gentlemen

Per la cronaca: quella delle cene è una vecchia tradizione onorata anche in Inghilterra, ai tempi in cui Conte allenava il Chelsea e il Tottenham e Ranieri il Leicester e il Watford. A dirla bene, i due e le gentili consorti finirono anche in un contenuto pubblicato su TikTok da un tifoso dello United, seduto in tavolo neutro allo stesso locale di South Kensigton. A Londra: era il 14 febbraio 2022. Pasqua con chi vuoi, San Valentino tra amici e amori. Bilancio finale: si vogliono molto bene, si frequentano, si stimano. Oltre gli interessi personali. Nel 2019, Ranieri subentrò a Di Francesco sulla panchina della Roma, per la seconda volta allenatore, ma a fine stagione circolava proprio il nome di Conte per il futuro giallorosso. Al suo posto. E lui? «Se arrivasse sarei contento», disse. «Io non guardo a me stesso, guardo al bene della Roma. Quando mi si parla di Antonio Conte, tanto di cappello. Lo vado a prendere all’aeroporto».

Dalle cene inglesi a Napoli-Roma

Quando Conte arrivò al Chelsea, ovviamente, si rivolse a Ranieri, leggendario trionfatore con il Leicester, per farsi raccontare un po’ London and londoners. «Spero vinca la Premier», disse l’amico Claudio qualche tempo dopo. E prima di essere esonerato, scatenando l’indignazione del mondo del calcio: «Sono molto triste», annunciò pubblicamente Conte. «È un uomo eccezionale», è invece una frase attribuibile a entrambi parlando dell’altro. I due si sono anche scambiati visite di tecnica e piacere: la più nota è quella di Ranieri a Conte a Cobham, frequentata agli albori della rivoluzione di Abramovich, ai tempi in cui era lui il tecnico dei Blues. Ma Ranieri avrebbe voluto Conte anche da giocatore: voleva portarlo alla Fiorentina, erano gli ultimi Anni 90. Dei dieci confronti tra loro in A e in Premier, il signor Antonio ne ha vinti otto e Sir Claudio invece due. Mai un pareggio. Una sola volta, a memoria, ebbero vedute differenti, tema arbitri: uno allenava la Juve, l’altro l’Inter. Sorrisero. Mai si divisero, qua la mano. Prossima cena? Prima o dopo Napoli-Roma. Paga chi vince, ci mancherebbe.