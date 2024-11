Carlo Verdone e il retroscena su Napoli-Roma: "Quando mi chiama De Laurentiis..."

Verdone: "De Laurentiis deve aver capito una cosa..."

Verdone ha poi aggiunto: "Io a De Laurentiis non chiedo niente, perché non voglio entrare minimamente nelle questioni legate al Napoli. Lui, però, deve aver capito una cosa, non so se lo fa per scaramanzia o meno. Ho l’impressione che mi faccia una telefonata prima della partita cercando una energia positiva. Non è un caso che tutte le volte che è successo, il Napoli vince. Lui dovrebbe ricordarsi questo. A me tocca tifare Napoli, perché non voglio vederlo serioso se la squadra perde. Speriamo sempre che gli vada bene tutto, perché così abbiamo rapporti migliori".

Verdone, Napoli e il rapporto con Massimo Troisi

Infine, Verdone ha sottolineato: "Napoli oltre ad essere una bellissima città, è piena di miei amici ed ogni volta che vengo li incontro e mi fa sempre tanto piacere. A Napoli ci sto sempre molto bene. Con Massimo Troisi ci siamo conosciuti a Torino ed è nata nel tempo un’amicizia fondata sulla stima. E credo che sia andata avanti perché nessuno dei due ha mai chiesto all’altro di fare delle cose insieme, non eravamo interessati. Già questo ci faceva sentire sinceri nello stare bene insieme, non c’era un interesse nel voler fare qualcosa. Lo ricorderò sempre come un grandissimo attore: lo ammiravo e lo stimavo tanto. La sua migliore interpretazione per me è stata proprio l’ultima, quella de Il Postino. Forse anche la malattia lo portava ad essere così vero, lento, fragile, misurato".