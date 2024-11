Gran Galà del Calcio 2024, tutte le nomination categoria per categoria

Gran Galà del Calcio: Inzaghi, Gasperini e Motta in lotta

Per il premio come miglior allenatore dell'anno sono in lizza Simone Inzaghi, vincitore dello Scudetto con l'Inter, Gian Piero Gasperini, detentore dell'Europa League con l'Atalanta, e Thiago Motta, autore della storica qualificazione in Champions League con il Bologna. Lavoro degli allenatori che ha dato la possibilità anche ai club di essere candidati per il premio di società dell'anno: quindi l'Inter, l'Atalanta e la Juve, squadra attuale di Motta. Al Gran Galà del Calcio verrà premiato anche il miglior giovane dell'anno in Serie B: Gianluca Busio, Francesco Pio Esposito e Daniele Ghilardi si contenderanno il trofeo. Spazio anche ai direttori di gara: uno tra Di Bello, Guida e Orsato sarà premiato come miglior arbitro dell'anno.