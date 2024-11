Boniek: “Occhio Napoli, la Roma può metterti in difficoltà”

Zibì Boniek ha detto la sua in vista del big match tra Napoli e Roma , match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica 24 novembre alle 18: "Una partita molto importante, una gara d’alta classifica, interessante per gli azzurri e anche per i giallorossi, che vorranno riscattarsi, ora che è tornato Ranieri proveranno a risalire la china, la squadra ha grandi potenzialità ."

Boniek: "Il Napoli lotterà fino in fondo per il titolo"

"Non so se in società c’è confusione - ha proseguito l'attuale vicepresidente della Uefa ai microfoni di Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv - la Roma ha molti problemi, il Napoli è ben organizzato, si vede la mentalità di Antonio Conte, la Roma però se gioca al meglio e se messa bene in campo può dare filo da torcere alla capolista". L'ex calciatore polacco ha poi concluso: "Il primato del Napoli non mi sorprende affatto, del resto gli azzurri avevano un grande potenziale anche lo scorso anno, ad inizio stagione appena ho saputo che sarebbe arrivato Antonio non ho avuto dubbi sulla loro rinascita. Sono certo, quindi, che il Napoli lotterà fino in fondo per il titolo".