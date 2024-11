Parma-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Chichizola, Corvi, Hainaut, Camara, Di Chiara, Leoni, Anas Haj, Almqvist, Mihaila, Charpentier, Benedyczak.

Indisponibili: Circati, Osorio, Bernabé, Valenti, Hernani. Squalificati -. Diffidati -.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Scalvini, Sulemana, Cuadrado, Brescianini, Zaniolo, De Ketelaere.

Indisponibili: Scamacca, Djimsiti, Zappacosta, Kolasinac, Godfrey. Squalificati -. Diffidati -.

Parma-Atalanta, la cronaca

Riflettori puntati sul "Tardini" alle 20.45. Affascinante il confronto tra le idee di Fabio Pecchia e il calcio di Gian Piero Gasperini, due allenatori capaci di trasmettere concetti molto interessanti alle rispettive squadre. Per il Parma, sarà importante trovare equilibrio e continuità, per tenere a debita distanza la zona calda della classifica. I bergamaschi, dal canto loro, vogliono confermare quanto di buono fatto all'alba della sosta per le nazionali, così da non perdere il treno delle grandi e restare in scia al Napoli di Antonio Conte. Per l'Atalanta, la necessità di gestire le energie psico-fisiche dei suoi in vista del prossimo impegno di Champions League, che potrebbe rappresentare un tassello importante in chiave qualificazione. Parma-Atalanta, però, sarà anche Bonny contro Retegui, due calciatori tanto diversi quanto decisivi.