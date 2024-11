L'Inter travolge il Verona: cinque gol al Bentegodi, doppietta di Thuram

La sfida tra Inter e Verona apre la tredicesima giornata di Serie A . I nerazzurri travolgono il Verona e volano momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della sfida del Napoli. 5-0 al Bentegodi per i ragazzi di Inzaghi che non accusano l'assenza all'ultimo minuto di Lautaro .

Inter show al Bentegodi: Verona travolto

Verona che paradossalmente inizia meglio nel primo tempo colpendo un palo con Tengstedt. Nel giro di otto minuti, tra il 17' e il 25', si scatena l'Inter. Prima il vantaggio firmato da Correa che torna al gol in Serie A dopo oltre due anni. Poi la doppietta di Thuram che mette tutto in discesa per Barella e compagni. Al 31' De Vrij firma il poker sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'olandese che era entrato dopo appena un quarto d'ora di gioco per sostituire l'infortunato Acerbi, da capire le sue condizioni in vista della Champions League. Bisseck regala la manita a Inzaghi già prima della fine del primo tempo. Nella ripresa prova a cambiare qualcosa Zanetti senza però riuscire a impensierire Sommer. Ora l'Inter attende il Napoli per capire quanto ancora può godersi il primo posto in classifica.