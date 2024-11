Milan-Juve diretta Serie A: segui la partita di campionato, oggi LIVE

L'ultimo treno del Milan per agganciarsi alla lotta scudetto arriva a San Siro e si chiama Juventus. I rossoneri devono sfruttare l'occasione per mettersi nella mischia dei primi, dove invece la squadra di Motta è una delle protagoniste. Bianconeri che dovranno arginare l'assenza di Vlahovic e allungare la striscia di risultati utili consecutivi per rimanere in lotta: aggiornamenti in tempo reale.