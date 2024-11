Atalanta show, sette vittorie consecutive! Parma ko e primo posto con l'Inter

Inarrestabile. Settima vittoria consecutiva in Serie A per l'Atalanta, che vince a Parma 3-1 e vola momentaneamente al comando della classifica con l' Inter (quota 28 punti).

La sblocca Retegui, raddoppia Ederson

Nel primo tempo, al Tardini, la Dea è partita come di consueto: all'attacco. Al 4' Retegui ha trovato il dodicesimo gol in tredici partite con un colpo di testa su cross di Bellanova. Le palle-gol sono fioccate. Il Parma ha rischiato di capitolare in più di una circostanza e lo ha fatto di nuovo al 39' quando Ruggeri, innescato da Lookman, ha messo in mezzo un pallone rasoterra che Ederson ha dovuto solo spingere in porta.

Accorcia Cancellieri, espulso Gasperini, chiude i conti Lookman

In avvio di ripresa (49') Cancellieri ha riaperto la partita con un tiro potente su assist di Mihaila, cinque minuti più tardi Gasperini è andato su tutte le furie ed è stato espulso per proteste dopo un fallo fischiato a De Roon. A ristabilire le distanze e a chiudere i conti ci ha pensato Lookman al 75' su invito perfetto dalla fascia di Cuadrado.