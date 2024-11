Genoa-Cagliari ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Sommariva, Gollini, Vasquez, Masini, Norton-Cuffy, Marcandalli, Bohinen, Melegoni, Messias, Ankeye, Gaston Pereiro, Balotelli, Vitinha, Accornero.

Indisponibili: Ahanor, De Winter, Ekhator, Ekuban, Malinovskyi. Squalificati -. Diffidati: De Winter, Vasquez.

La formazione ufficiale di Nicola

CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Marin, Adopo, Luvumbo; Gaetano; Piccoli. All. D. Nicola.

A disposizione: Ciocci, Scuffet, Wieteska, Palomino, Obert, Azzi, Deiola, Prati, Makoumbou, Jankto, Felici, Viola, Lapadula, Pavoletti.

Indisponibili -. Squalificati -. Diffidati -.

Genoa-Cagliari, la cronaca: esordio per Vieira, occhi puntati su Balotelli

Il primo Genoa di Patrick Vieira non dovrà confrontarsi soltanto con il Cagliari di Davide Nicola, ma anche con il clima non certo amichevole di Marassi. Annunciata contestazione all'alba del fischio d'inizio della sfida che vale la tredicesima giornata di Serie A, per quanto accaduto negli ultimi giorni e per le modalità con cui si è operato l'esonero di Alberto Gilardino, a sosta inoltrata. Inizia un nuovo corso e i riflettori, più di sempre, sono puntati su Mario Balotelli, chiamato a ricostruire un rapporto con il nostro campionato e, soprattutto, con il manager francese, incrociato ai tempi del Nizza. Sponda sarda, il Cagliari non ha intenzione di farsi condizionare dal contesto in cui si consumerà questo appuntamento, nella speranza di approfittare delle poche certezze a disposizione del Grifone. A Gaetano e Piccoli il compito di inventare a ridosso dei 16 metri avversari, senza dimenticare il prezioso apporto di Luvumbo e Zortea sulle corsie esterne.