Dove vedere Lazio-Bologna in tv? DAZN o Sky e orario

Allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Marco Baroni ospita il Bologna di Vincenzo Italiano, in una sfida dal sapore europeo. I biancocelesti vogliono confermare quanto fatto all'alba della sosta per le nazionali, pur avendo perso Nuno Tavares per infortunio, mentre gli emiliani vengono da tre vittorie consecutive in campionato e sembrano aver trovato una loro identità. L'ultimo successo rossoblù proprio nella capitale, contro Dovbyk e compagni, nel giorno dell'esonero di Ivan Juric.