Como-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La Fiorentina di Raffaele Palladino fa visita al Como di Cesc Fabregas, in occasione della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Prima di rituffarsi in Conference League, i viola vogliono approfittare dei tanti infortuni con cui è costretto a convivere il manager spagnolo. L'obiettivo di Kean e compagni è tenere il passo delle dirette concorrenti e restare attaccati al treno delle grandi.