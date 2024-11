Empoli-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Allo stadio "Castellani" di Empoli, la squadra di Roberto D'Aversa ospita l'Udinese di Kosta Runjaic, in occasione della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Due formazioni divise da una sola lunghezza in classifica, ma reduci da momenti diametralmente opposti: i friulani hanno approfittato della sosta per riordinare le idee dopo tre sconfitte consecutive, mentre i toscani hanno consolidato le loro certezze all'indomani dei quattro punti conquistati nelle ultime due apparizioni.