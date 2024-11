Venezia-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Bertinato, Grandi, Altare, Schingtienne, Carboni, Sagrado, Haps, Ellertsson, Andersen, Doumbia, Bjarkason, Crnigoj, Yeboah, Raimondo, Gytkjaer.

Indisponibili: Banda, Pierret, Berisha, Burnete, Bonifazi. Squalificati -. Diffidati -.

La probabile formazione di Giampaolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. All. M. Giampaolo.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Jean, Marcwinski, Helgason, McJannet, Kaba, Hasa, Rebic, Morente, Sansone.

Indisponibili: Joronen. Squalificati -. Diffidati -.

Venezia-Lecce, la cronaca

Venezia e Lecce divise da una sola lunghezza in classifica, ma con un obiettivo in comune. Una salvezza da conquistare anche all'ultima giornata, giocando un buon calcio, come vogliono Eusebio Di Francesco e il neo arrivato Marco Giampaolo. Dopo l'esonero di Gotti, l'ex tecnico della Sampdoria ha approfittato della sosta dedicata alle Nazionali per lavorare con i suoi ragazzi e conoscere il gruppo squadra. Ipotesi 4-3-3 per i salentini, mentre i lagunari dovrebbero rispondere con un 3-5-2 in grado di garantire maggiore solidità difensiva. Riflettori puntati sulle geometrie di Nicolussi Caviglia e sulla vena realizzativa di Pohjanpalo.