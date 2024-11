Pellegri illude l'Empoli, Davis salva l'Udinese: finisce pari

Empoli-Udinese 1-1: Davis risponde a Pellegri

Punto salvezza, senza infamia e senza lode. Finisce 1-1 tra Empoli e Udinese, protagoniste al "Castellani" in occasione della tredicesima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di studio, la partita si sblocca grazie al destro dai 20 metri di Pietro Pellegri, al terzo gol consecutivo, dopo quelli realizzati contro Como e Lecce. Già superato il suo record personale in un singolo campionato, da quando ha esordito tra i professionisti. I friulani riemergono solo nell'ultimo terzo di frazione, creando qualche problema dalle parti di Vasquez con il solito Thauvin, che si mette in proprio in un paio di circostanze.

Nella ripresa, è l'Udinese a tenere il pallino del gioco, complici i cambi operati da Runjaic nell'intervallo: fuori Kamara e Giannetti, dentro Zemura e Lucca. Bianconeri che raccolgono i frutti dei loro sforzi al minuto 76, quando Davis finalizza il cross di Lovric con un gran colpo di testa. Palla all'angolo e 1-1. Nonostante l'assalto finale, gli ospiti non riescono a centrare il colpaccio, mettendo in cascina solo un punto ed evitando il sorpasso dei toscani in classifica.