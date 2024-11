Capello fa un pronostico su Champions e Serie A, il commento di Costacurta

Fabio Capello applaude l' Inter dopo il successo di misura contro il Lipsia in Champions League : "E’ una squadra che ha un modo di giocare che tutti conoscono, chiaro - ha detto dallo studio di Sky Sport - Quando uno entra sa cosa fare e come si muovono i compagni. Il merito è di Inzaghi. Ma la cosa bella è la personalità di questa squadra: quando hai di fronte l’ Inter sai che ti può fare male in qualsiasi momento sia per la qualità dei giocatori che per la determinazione. Non si possono fare cinque partita di Champions e non subire neanche un gol. Vuol dire che c’è la voglia da parte di tutti affinché la porta resti inviolata. Quando perdono la palla scattano indietro, quando attaccano hanno quattro giocatori dentro l’area di rigore, eppure giocano con due punte centrali. In Champions l’Inter non vorrei incontrarla. E’ favorita in campionato, ma la vedo molto molto anche in Champions. Ha una rosa ampia per vincere tutto".

Costacurta vede l' Atalanta favorita in Champions

Costacurta ha messo il focus sull'Atalanta, capace di segnare 6 gol in Svizzera: "Il percorso dell’Atalanta è stato sorprendente negli ultimi anni: secondo me si trova meglio in Europa. Credo che il meglio si sia visto in Europa e anche in questa stagione si sta confermando. L’Atalanta per come gioca la vedo la più forte tra le italiane". Poi un pensiero sull'Inter: "Io tutta questa sofferenza non l’ho vista. L’Inter è molto solida, anche se si è abbassata negli ultimi 10 minuti e ha lasciato giocare il Lipsia. Se penso a questa Champions League, considerando quanto visto finora, dico che l’Inter ha gli strumenti per potersi giocare la vittoria finale. Vedo i nerazzurri come in corsa per vincere la competizione europea, in base a quello che hanno mostrato fino a questo momento".