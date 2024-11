Cagliari-Verona 1-0: decisivo Piccoli, Nicola inguaia Zanetti

CAGLIARI - Si apre con il successo del Cagliari sul Verona la 14ª giornata di Serie A . Nell'anticipo del venerdì, la squadra di mister Nicola conquista l'intera posta in palio: l'1-0 finale porta la firma di Piccoli , al secondo gol consecutivo (il quarto stagionale) dopo il calcio di rigore trasformato al 'Ferraris ' con il Genoa . Grazie a questo successo i rossoblù fanno un grande salto in avanti, portandosi a quota 14 punti. Terza sconfitta di fila invece per Zanetti , la sesta nelle ultime sette partite di campionato, inchiodato a 12 e a +2 sulla zona retrocessione: la sua avventura a Verona sembra giunta ai titoli di coda.

Miracolo di Montipò su Zappa, Lazovic sprecone

Primo tempo frizzante all'Unipol Domus, dove i rossoblù di Nicola attaccano a testa bassa fin dai primi minuti di partita sfiorando il gol del vantaggio prima con Mina (conclusione a lato) e poi con Piccoli (impreciso colpo di testa). Spinto dal pubblico di casa, il Cagliari preme sull'acceleratore e al 33' arriva la prima grande occasione del match: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Zappa e miracolo di Montipò che salva i suoi. Il Verona esce alla distanza e risponde con la debole conclusione di Tengstedt che si spegne a lato. Al tramonto del primo tempo sono però gli ospiti ad andare a un passo dal gol dell'1-0: spreca tutto Lazovic che, ben servito da Bradaric, calcia alto da ottima posizione.

Piccoli fa esplodere l'Unipol Domus

Nella ripresa la squadra di Zanetti alza i giri del motore e al 55' solo la traversa dice no al colpo di testa di Lazovic su preciso traversone di Tchatchoua. Il pubblico di casa fischia la squadra di Nicola che reagisce sfiorando il gol con Augello: il tiro-cross dell'ex Sampdoria viene neutralizzato dall'intervento provvidenziale di Magnani che salva la porta gialloblù rischiando l'autorete. Il Cagliari ci crede e al 75' sblocca il risultato con un'azione da sogno: scambio nello stretto tra Felici e Makoumbou, splendido il traversone basso dell'ex terzino della FeralpiSalò per Piccoli che da due passi batte Montipò. Quarto gol stagionale per l'ex attaccante del Lecce, il secondo consecutivo. Il Verona reagisce con la conclusione di Serdar murata da Mina, il Cagliari sfiora il raddoppio con Felici. E' l'ultima grande occasione della partita: i rossoblù gestiscono il vantaggio e portano a casa una vittoria importantissima nella lotta salvezza. Crisi nera per l'Hellas.

