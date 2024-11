Bologna-Venezia ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Erlic, Holm, Casale, Lykogiannis, Posch, Fabbian, Ferguson, Urbanski, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson.

Indisponibili: Aebischer, El Azzouzi, Cambiaghi. Squalificati: Pobega. Diffidati -.

La probabile formazione di Di Francesco

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. E. Di Francesco.

A disposizione: Grandi, Bertinato, Candela, Altare, Schingtienne, Carboni, Sagrado, Andersen, Doumbia, Bjarkason, Cringoj, Yeboah, Raimondo, Gytkjaer.

Indisponibili: Andersen, Joronen, Zampano. Squalificati -. Diffidati -.

Bologna-Venezia, la cronaca

Bologna chiamato a riscattare immediatamente le due sconfitte con Lazio e Lilla, maturate all'indomani dell'ultima sosta dedicata alle Nazionali. Vincenzo Italiano ha necessariamente bisogno dei gol dei suoi attaccanti, ecco perché insisterà su un 4-2-3-1 che potrebbe consentirgli di avere maggiori soluzioni offensive. Fondamentale trovare un equilibrio di squadra e non ripetere gli errori di natura tecnica commessi in Champions League, dove la formazione di Bruno Genesio non ha perdonato. Sponda lagunare, invece, la gara del "Dall'Ara" ha il sapore di ultima spiaggia per Eusebio Di Francesco, reduce dalla sconfitta interna con il Lecce di Marco Giampaolo, arrivata nonostante un'ottima prestazione dei suoi. Il Venezia crea, ma non concretizza. Questo il problema che continua ad attanagliare l'undici arancioneroverde, al di là degli interpreti che scendono in campo. Riflettori puntati su capitan Pohjanpalo.