Caprari risponde a Engelhardt: Como e Monza, un punto e tanti rimpianti

Como-Monza, il derby finisce in parità

Un gol per tempo nella sfida tra la squadra di Fabregas e quella di Nesta. Un primo tempo molto equilibrato viene sbloccato dal gol di Engelhardt che porta in vantaggio il Como: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Strefezza trova Goldaniga che spizza il pallone in direzione del difensore comasco e a porta vuota non può sbagliare. Reagisce il Monza nella ripresa e trova il gol del pareggio su rigore, concesso dall'arbitro Sacchi per un tocco di mano in area di Nico Paz. Dal dischetto si presenta Caprari che non sbaglia. A due minuti dalla fine del recupero, il Monza ha l'occasione d'oro per conquistare i tre punti con Djuric che sbuca alle spalle della difesa del Como e da due passi colpisce il palo. Il Monza rimane penultimo con 8 punti, il Como aggancia il Genoa, in attesa della sfida dei rossoblù.