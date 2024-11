Bologna, tris al Venezia: Ndoye e Orsolini lasciano all'ultimo posto Di Francesco

Bologna, tre gol a un Venezia sempre più ultimo

Lo svizzero spiazza Stankovic dagli undici metri, così come accade nel secondo tempo: stavolta il tiratore è Orsolini, entrato da pochi minuti in campo, che si prende il pallone dopo un contatto tra Idzes e Dallinga revisionato al Var dall'arbitro Massimi. I due marcatori sono anche protagonisti della terze rete: cross di Orsolini e girata di Ndoye per il 3-0 definitivo. I rossoblù ritrovano così i tre punti dopo due sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League, rispettivamente contro Lazio e Lille, portandosi a 21 punti in classifica. Per il Venezia, invece, è sempre più ultimo dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato.