Torino-Napoli, Conte contro Vanoli: è spy story

Quanta strada

Il rapporto tra i due nasce ancor prima delle sfide in campo ai tempi di Juve e Parma: Rodolfo, il fratello del tecnico del Torino, è stato compagno di squadra del signor Antonio nel Lecce. Anni 80, giocava in difesa. Poi, l’incontro in Nazionale: Vanoli, allenatore molto apprezzato dell ’ Under 18 e dell’Under 19, viene coinvolto dal ct nella preparazione dell’Europeo 2016 in maniera non ufficiale. Poi, quando Conte va al Chelsea, prima entra nello staff del nuovo ct Ventura e poi lo raggiunge a Londra per la seconda stagione in Blues. A seguire l’Inter, curando soprattutto la fase difensiva: vinceranno lo scudetto. E si diranno adios: Antonio va al Tottenham, Paolo invece allo Spartak Mosca per il primo incarico da allenatore solista.