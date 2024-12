Dove vedere Fiorentina-Inter in tv? DAZN o Sky e orario

Archiviato il successo contro il Lipsia, l' Inter di Simone Inzaghi in campionato si trova davanti a una sfida molto complicata . I nerazzurri, infatti, andranno in scena allo stadio "Franchi", dove affronteranno la Fiorentina di Palladino. Le due formazioni sono appaiate in classifica, a un punto dalla vetta, ed entrambe cercano una vittoria per dare seguito al loro straordinario momento di forma.

Fiorentina-Inter, l'orario

Fiorentina-Inter andrà in scena oggi, domenica 1 dicembre, alle ore 18 allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta tv

Fiorentina-Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport,. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, sul canale 251 di Sky e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Fiorentina-Inter in streaming

Fiorentina-Inter sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il big match di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal "Franchi".