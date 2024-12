Dove vedere Lecce-Juve in tv? DAZN o Sky e orario

Dopo due pareggi per 0-0 consecutivi, contro Milan e Aston Villa, la Juventus vuole tornare alla vittoria, e a segnare. Per la partita dello stadio "Via del Mare", Thiago Motta dovrà fare i conti con tanti indisponibili, motivo per il quale sono cinque i giovani aggregati. Il Lecce, all'esordio con Giampaolo in panchina ha conquistato i tre punti contro il Venezia, e a sua volta è alla ricerca di punti importanti per la propria classifica.