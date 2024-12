Torino-Napoli diretta Serie A: decisivo McTominay, Conte allunga in vetta LIVE

TORINO - Il Napoli vince 1-0 all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Vanoli: decisivo il gol di McTominay, al 31' del pirmo tempo, su imbeccata di Kvaratskhelia. Tre punti d'oro per gli azzurri che allungano in testa alla classifca, a +4 su Inter e Atalanta. Segui la diretta della partita .

16:55

90+4' - FINISCE QUI: NAPOLI BATTE TORINO 1-0

Termina il match all'Olimpico Grande Torino: gli azzurri piegano 1-0 i granata di Vanoli. Decisivo il gol di Scott McTominay al 31'.

16:55

90+4' - Segna Neres ma è fuorigioco

Palla di Di Lorenzo per l'ex Benfica che segna il 2-0 ma c'è offsisde.

16:52

90+2' - Milinkovic-Savic salva su Simeone

L'argentino salta il suo marcatore con un sombrero da urlo: la sua conclusione, angolata, viene parata dal serbo che compie un altro intervento da applausi.

16:50

90' - Concessi tre minuti di recupero

Fabbri concede 270 secondi di extra time. Il Torino ci prova con gli ultimi assalti, il Napoli stringe i denti per difendere il risultato.

16:47

87' - Ci prova Lukaku prima della sostituzione

Il belga ci prova dal limite dell'area di rigore: palla alta. L'ex Inter e Roma lascia poi il posto a Simeone. Conte inserisce anche Folorunsho per l'ammonito Anguissa.

16:45

85' - Giallo per Ricci

Ammonito il centrocampista del Torino: Fabbri punisce la scivolata, in ritardo, su McTominay.

16:42

81' - Ammonito Anguissa

Giallo per il centrocampista camerunsense che stoppa una ripartenza del Torino.

16:41

80' - Conte sostituisce Kvaratkshelia

Il tecnico azzurro richiama il georgiano in panchina: al suo posto entra Neres.

16:40

79' - Lukaku vicino al gol

Contropiede azzurro orchestrato da McTominay che serve in profondità Lukaku: il belga prova a disorientare Coco che devia la conclusione dell'ex Inter e Roma salvando i suoi.

16:36

75' - Cambi per Vanoli e Conte

In casa Torino ecco Borna Sosa e Karamoh per Masina e Vojvoda. Spinazzola per Politano. per il Napoli.

16:31

70' - Ci prova il Torino

La squadra di Vanoli prova a costruire qualche azione pericolosa, sfruttando soprattutto le tante palle perse dal centrocampo di Conte.

16:26

65' - Altro miracolo di Milinkovic-Savic!

Cross di Politano dalla destra e colpo di testa ravvicinato di Olivera sul quale il portiere serbo si esalta con una parata da urlo.

16:24

63' - Doppio cambio in casa Torino

Vanoli inserisce Nije e Vlasic per Sanabria e Linetty.

16:20

59' - Di Lorenzo a un passo dal 2-0 per il Napoli!

Calcio d'angolo per gli azzurri e stacco di testa del capitano che, da ottima posizione, sfiora il palo.

16:18

57' - Napoli pericoloso con Lukaku

Verticalizzazione di McTominay per Lukaku che, defilato sulla destra,salta Milinkovic-Savic e mtte in mezzo per Politano. Salva tutto Masina spedendo la palla in corner.

16:17

56' - Anguissa devastante: giallo per Coco

Azione personale del camerunense che manda in crisi la difesa granata: l'ex Las Palmas lo ferma con le cattive, prendendosi l'ammonizione.

16:13

52' - Conclusione alta di Ricci

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva al centrocampista della Nazionale di Spalletti: pressato da Kvaratskhelia, la sua conclusione è alta sopra la traversa.

16:11

50' - Il Torino ci prova con Vojvoda

Azione personale di Ricci che trova Vojvoda smarcato: la conclusione del kosovaro sbatte contro la difesa azzurra.

16:07

46' - Torino-Napoli, al via il secondo tempo

Inizia la ripresa all'Olimpico Grande Torino. Vanoli inserisce Lazaro al posto di Pedersen, ammonito. Stessi undici per Conte.

15:55

15:49

45+1' - Finisce il primo tempo: Napoli avanti sul Torino

Dopo il minuto di recupero concesso da Fabbri si chiude la prima frazione di gioco all'Olimpico Grande Torino: Napoli avanti con il gol di Scott McTominay poco dopo la mezz'ora di gioco.

15:45

42' - Sanabria sfiora il pallone

Occasione per il Torino con l'attaccante paraguaiano che stava per arrivare su un cross in area dalla trequarti.

15:44

41' - Ammonito anche Pedersen

Giallo anche per l'ex Sassuolo: punita la trattenuta su Kvaratskhelia.

15:42

39' - Giallo per Walukiewicz

Ammonito il difensore polacco del Torino per un fallo in ritardo su Kvaratskhelia.

15:40

37' - Clamorosa occasione per il Torino con Coco!

Cosa ha sprecato il Torino: ottimo lavoro spalle alla porta di Sanabria che serve uno smarcato Adams. Lo scozzese serve l'ex Las Palmas, tutto solo davanti alla porta. La palla resta però sotto i piedi del centrale granata che, a porta sguarnita, non riesce a segnare il gol del pareggio.

15:34

31' - GOOOOL DI MCTOMINAY, TORINO-NAPOLI 0-1

Grande lavoro di Kvaratskhelia sullo stretto e scarico per lo scozzese che stoppa e calcia di prima intenzione sul primo palo beffando Milinkovic-Savic. Azzurri avanti all'Olimpico Grande Torino.

15:31

28' - Ci prova Di Lorenzo: colpo di testa alto

Calcio d'angolo battuto da Politano e colpo di testa del capitano azzurro che si spegne sul fondo.

15:26

24' - Milinovic-Savic show: dice no anche a Kvaratskhelia!

Altra parata clamorosa del portiere serbo, decisivo sul colpo di testa ravvicinato del georgiano.

15:25

23' - Lukaku ci prova di tacco: miracolo di Milinkovic-Savic!

Traversone di Kvaratskhelia per Lukaku: giocata pazzesca del belga che conclude l'azione con un fantastico colpo di tacco. Mostruoso l'intervento di Milinkovi?-Savi? che riesce a parare la conclusione dell'ex Inter e Roma.

15:21

19' - Kvaratskhelia colpisce in pieno Lukaku

E' ancora il georgiano il protagonista in questa fase del match: Khvicha si libera per la conclusione ma il suo destro, indirizzato nell'angolino destro della porta difesa da Milinkovic-Savic, va a sbattere contro Lukaku per poi spegnersi sul fondo.

15:20

18' - Kvaratskhelia spreca tutto

McTominay crossa in area, Coco intercetta ma non libera l'area: il georgiano si ritrova il pallone tra i piedi e calcia ma il suo tiro termina a lato.

15:15

13' - Buongiorno spaventa il 'suo' Torino

Cross dai trenta metri di Olivera e colpo di testa di Buongiorno murato dai suoi ex compagni di squadra.

15:12

10' - Torino ancora pericolosissimo

Ottimo avvio di gara per Gineitis che, sull'out di sinistra, confeziona un bel traversone basso sul quale Sanabria non arriva con i tempi giusti.

15:11

9' - Risponde il Napoli con Lukaku

L'attaccante belga ci prova ma la sua conclusione, smorzata da Coco, viene neutralizzata senza patemi da Milinkovic-Savic.

15:06

4' - Torino a un passo dal vantaggio: che errore di Adams

Traversone dalla sinistra di Gineitis per l'ex Southampton che, tutto solo in area, stacca di testa ma non trova la porta.

15:03

1' - Partiti! Inizia Torino-Napoli

Il primo pallone della partita lo muove la squadra di Vanoli. Numeri e statistiche del match le trovi qui.

14:59

Torino e Napoli in campo

Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco dell'Olimpico Grande Torino.

14:50

Torino-Napoli, ci siamo

Tutto pronto allo Stadio Olimpico 'Grande Torino' per la sfida tra granata e azzurri, valida per la 14esima giornata di Serie A. Alle 15 il calcio d'inizio.

14:48

Torino, Adams: "Ho fiducia per la gara con il Napoli"

L'attaccante scozzese del Torino, Che Adams, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match con gli azzurri di Conte: "La differenza tra Serie A e Premier League? C'è e si riscontra a livello fisico, nei contrasti. Sono contento di essere qui e spero di vincere oggi. Siamo in un periodo complicato ma ho fiducia che sia la giornata giusta per tornare a vincere".

14:45

Torino, Vanoli: "Oggi serve coraggio. Conte? Stima reciproca ma..."

L'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla partita contro il Napoli di Conte: "In questo momento ci stiamo ancorando su cose semplici. Ci vuole coraggio come ho detto ai ragazzi. Dobbiamo attaccare con più cattiveria l’area. Quando ci sono questi momenti prima si va a cercare l’uomo e i miei ragazzi lo stanno capendo. Abbiamo fatto passi avanti e ci teniamo a fare bene. Rapporto con il mio amico Antonio? C'è stima reciproca ma come abbiamo detto ma al fischio di inizio ognuno penserà a fare il suo".

14:40

Napoli, Manna: "Raspadori? Crediamo nelle qualità di Giacomo"

Il ds del Napoli ha toccato anche il tema relativo a Raspadori che, con Conte, sta trovando pochissimo spazio: "Purtroppo non giocare ogni 3 giorni può diventare un vantaggio col tempo ma per alcuni giocatori può essere difficile trovare minutaggio. Giacomo è un giocatore forte in cui crediamo anche se ora ha meno spazio. Non vogliamo privarci di giocatori forti e lui è un giocatore centrale".

14:35

Napoli, Manna: "Difensore a gennaio? Se ci saranno opportunità le coglieremo"

Ai microfoni di Dazn, il Ds azzurro ha parlato anche di mercato: "Acquisto di un difensore a gennaio? Noi siamo contenti della rosa che abbiamo e siamo coperti. Non giocando le competizioni europee le turnazioni sono più gestibili. Se ci saranno opportunità le coglieremo ma non siamo alla ricerca di specifici profili".

14:30

Napoli, Manna: "Vogliamo crescere giornata dopo giornata senza guardare la classifica"

"Affrontare il Torino non è mai semplice, come tutte le altre squadre. Cerchiamo di non guardare la classifica e crescere giornata dopo giornata, in consapevolezza e autostima". Così il Direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, intervistato da Dazn.

14:26

14:19

Napoli quasi perfetto contro il Torino

Il Napoli ha perso l’ultima trasferta contro il Torino in Serie A (0-3, il 7 gennaio 2024), dopo aver vinto sette delle precedenti otto gare esterne contro i granata nella massima serie (1N); inoltre, solo due volte nella competizione gli azzurri hanno perso due match di fila senza segnare sul campo dei granata, tra marzo e dicembre 1936 e tra novembre 1938 e ottobre 1939.

14:13

Torino imbattuto con il Napoli nel 2023/24

La squadra granata è rimasta imbattuta nelle due sfide stagionali contro il Napoli nello scorso campionato (1V, 1N), dopo una serie di cinque sconfitte di fila, e potrebbe arrivare ad almeno tre match consecutivi senza ko contro i partenopei per la prima volta dal periodo tra dicembre 2007 e novembre 2012 in Serie A (serie di cinque in quel caso – 3V, 2N).

14:06

Torino, la formazione ufficiale di Vanoli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

14:03

Napoli, la formazione ufficiale di Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

13:55

Lukaku obiettivo 400, a Torino inizia il countdown

L’attaccante del Napoli ha segnato 391 reti in carriera: la sfida di oggi è l’occasione per avvicinarsi al traguardo. LEGGI TUTTO

13:45

Torino, Stadio Olimpico Grande Torino