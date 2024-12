Fiorentina-Inter, possibile data per il recupero: febbraio 2025 primo mese disponibile

FIRENZE - È piuttosto improbabile che Fiorentina-Inter venga recuperata in tempi brevi: la partita è stata sospesa oggi al 17' per un malore a Edoardo Bove, che ha fatto temere il peggio. Il centrocampista dei toscani è attualmente ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Careggi, ma è cosciente, seppur sedato, e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo il regolamento della Serie A, il match dovrà essere completato, con la disputa dei 73 minuti che mancano al 90'.