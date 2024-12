Dove vedere Roma-Atalanta in tv? DAZN o Sky e orario

Tornano in campo in Serie A , dopo gli impegni europei, Roma e Atalanta. I giallorossi, alla prima del Ranieri-ter all'Olimpico, vogliono dare continuità al bel pareggio contro il Tottenham, mentre l'Atalanta vuole rispondere al Napoli e sfruttare il passo falso della Lazio, per mantere la vetta distante solo un punto.

Roma-Atalanta, l'orario

Roma-Atalanta andrà in scena oggi, lunedì 2 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Atalanta in diretta tv

Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport,. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, su Sky e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Roma-Atalanta in streaming

Roma-Atalanta sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il big match di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale dall'Olimpico.