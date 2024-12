Gran galà del calcio diretta: la serata delle premiazioni LIVE

Dalle 18 andrà in scena la cerimonia del Gran Galà del Calcio AIC : verranno annunciati i migliori giocatori e giocatrici della Serie A 2023/24 , con la squadra ideale maschile e femminile scelta ruolo per ruolo. Inoltre, verranno consegnati premi speciali per il miglior allenatore, arbitro, società e giovane della Serie B: segui la diretta in tempo reale su Il Corriere dello Sport Stadio .

18:55

Francesco Pio Esposito: "Non credo non ci siano giovani forti in Italia"

"Mi accorgo del valore dei giovani in Italia quando vado in Nazionale - ha sottolineato Esposito a Sky -. Non credo non ci siano giovani forti in Italia, bisognerebbe cambiare più che altro il modo di pensare e avere un po' più di coraggio".

18:40

Francesco Pio Esposito: "Il mio sogno è tornare all'Inter"

In lizza per il premio come miglior giovane della Serie B, il centravanti dello Spezia, Francesco Pio Esposito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Un onore grandissimo stare qui, è pieno di gente importante, il top del calcio italiano, in mezzo a tanti campioni. Oggi si vota la top 11 della Serie A ed è un orgoglio essere qui insieme a loro. Il mio sogno? Per quest'anno, tornare in Serie A con lo Spezia, mentre il sogno nel cassetto è tornare a vestire la maglia dell'Inter, perché sarebbe un traguardo veramente importante per uno che ha fatto 10 anni di settore giovanile nell'Inter".

18:35

Tutte le nomination categoria per categoria

All'alba della cerimonia di premiazione, ecco tutte le nomination del Gran Galà del calcio, categoria per categoria.

18:25

Società dell'anno, l'Atalanta insidia Inter e Juve

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini insidia l'Inter campione d'Italia per il premio di società dell'anno. In corsa anche la Juventus, che ha chiuso la sua stagione con la vittoria della Coppa Italia proprio contro la Dea.

18:10

Tutto pronto sul red carpet del Superstudio Maxi di Milano

Manca sempre meno all'inizio della cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio: la stampa è già schierata a margine del red carpet del Superstudio Maxi di Milano. Calciatori e dirigenti arriveranno nei prossimi minuti.

18:05

Gli attaccanti in lizza per la top 11

Questi gli attaccanti in corsa per un posto nella top 11 della Serie A 2023/24: Gudmundsson, Lautaro Martínez, Leão, Lookman, Thuram e Zirkzee.

18:00

A breve le prime parole dei protagonisti

Sta per avere inizio la cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio AIC. A breve le prime parole dei protagonisti.

17:55

Gran Galà del Calcio: quali premi verranno consegnati

A breve il via alla cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio AIC: verranno consegnati premi per l’allenatore dell’anno, l’arbitro dell’anno, la società dell’anno, il miglior giovane della Serie B, il miglior gol della stagione 2023/24 maschile e femminile, oltre ovviamente al calciatore e alla calciatrice dell’anno.

17:45

Da Bastoni a Buongiorno: tutti i difensori in lizza per la top 11

Tanti i difensori che sono stati protagonisti nell'ultimo campionato di Serie A: da Bastoni a Buongiorno, senza dimenticare Bremer e Calafiori.

17:35

Sommer, Maignan e Di Gregorio in corsa per il premio di miglior portiere

Uno dei portieri delle tre "strisciate" d'Italia vincerà il premio messo in palio dal Gran Galà del Calcio AIC: Sommer e Maignan continuano a difendere i pali di Inter e Milan, mentre Michele Di Gregorio si è trasferito alla Juve solo la scorsa estate, dopo una splendida stagione con la maglia del Monza. Chi avrà la meglio, sarà inserito nella Top 11 stilata ogni anno al Gran Galà del Calcio.

17:25

Premio miglior allenatore: in lizza Inzaghi, Gasperini e Motta

In lizza per il premio come miglior allenatore della Serie A 2023/24, ci sono Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini e Thiago Motta. Dal tecnico campione d'Italia a colui che ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League, fino alla storica qualificazione in Champions League conquistata dall'attuale allenatore della Juve con il Bologna.

17:15

Dove vedere la cerimonia del Gran Galà del Calcio

Questa sera, si terrà la dodicesima edizione del Gran Galà del Calcio. La cerimonia di premiazione si terrà presso il Superstudio Maxi di Milano e a condurre l'evento saranno i giornalisti Sky Fabio Caressa e Federica Masolin. Collegamenti e interviste live dalla cerimonia in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e live in streaming su Sky Go e Now.

17:05

Gran Galà del Calcio, tutte le nomination

Da Paulo Dybala a Gian Piero Gasperini, passando per l'Inter campione d'Italia e la straordinaria stagione di Alessandro Buongiorno, oggi padrone della difesa del Napoli di Conte. Già pubblicate le shortlist del Gran Galà del Calcio: tutte le nomination.

17:00

Cerimonia Gran Galà del Calcio AIC: l'orario

Dalle 18 comincerà la cerimonia del Gran Galà del Calcio AIC: attesa per i premi e i protagonisti.

Superstudio Maxi di Milano