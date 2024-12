Juve-Bologna, diretta in chiaro in tutta l'America del Nord

Juventus-Bologna, uno degli anticipi del sabato della quindicesima giornata di campionato, in programma allo Stadium alle ore 18:00, verrà trasmesso in diretta su CBS Television Network e su Paramount+ in tutta l'America del Nord. Si tratta del secondo appuntamento stagionale diffuso in chiaro dalla tv generalista, dopo il match tra Milan e Parma disputato in agosto.