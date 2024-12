Dove vedere Inter-Parma in tv? DAZN o Sky e orario

Complice l'imminente impegno di Coppa Italia, tocca all'Inter di Simone Inzaghi aprire questa 15a giornata di Serie A. A San Siro, i campioni d'Italia in carica ospitano il Parma di Fabio Pecchia, che nello scorso weekend ha ritrovato sorriso e vittoria contro la Lazio di Marco Baroni. Per i nerazzurri, l'occasione per riprendere a correre e mettere pressione al Napoli di Antonio Conte, dopo aver vissuto attimi di terrore a Firenze per il malore accusato da Edoardo Bove.