Dove vedere Atalanta-Milan in tv? DAZN o Sky e orario

Big match al "Gewiss Stadium" di Bergamo, dove si affrontano l' Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Milan di Paulo Fonseca, protagoniste del secondo anticipo della 15a giornata di Serie A . La Dea non vuole smettere di sognare, nonostante i tanti impegni in calendario, mentre i rossoneri sono costretti ad ottenere un risultato positivo per non perdere ulteriore terreno dal treno di testa. La zona Champions è ancora ampiamente alla portata di Morata e compagni, ma è necessario uno scatto in avanti. Si sfidano due squadre in salute, pronte a darsi battaglia.

Atalanta-Milan, l'orario

Atalanta-Milan andrà in scena oggi, venerdì 6 dicembre, alle ore 20:45 al "Gewiss Stadium" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv

Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, anche in 4K. È possibile attivare DAZN anche sul canale 214 di Sky e nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Dove vedere Atalanta-Milan in streaming

Atalanta-Milan sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e fruibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.