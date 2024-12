Inter-Parma diretta Serie A: Dimarco sblocca il risultato, segui la partita di campionato LIVE

MILANO - Dopo il rinvio della sfida contro la Fiorentina al Franchi per il malore accusato dal centrocampista viola Bove , l'Inter torna in campo a San Siro dove oggi (6 dicembre, ore 18:30) ospita il Parma nel match valido per la 15ª giornata di Serie A. Contro gli emiliani di Pecchia serve una vittoria ai nerazzurri di Simone Inzaghi , chiamati ad accorciare le distanze dalla capolista Napoli (al momento a +4 ma con una partita giocata in più). Segui il match in diretta con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni in tempo reale.

Inter-Parma LIVE: cronaca e statistiche in tempo reale

19:17

46' Inter-Parma 1-0: nerazzurri avanti alla fine del primo tempo

L'arbitro Abisso manda tutti negli spogliatoi: i nerazzurri chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete realizzata da Dimarco al 40'.

19:10

40' Inter-Parma 1-0: Dimarco porta i nerazzurri in vantaggio

Un gol straordinario di Federico Dimarco porta avanti i campioni d'Italia: l'esterno si porta avanti la palla con un colpo di tacco, poi con il destro infila Suzuki

18:58

28' Inter-Parma: Sommer reattivo sulla minaccia di Cancellieri

Sinistro violento dell'attaccante del Parma, Sommer è sulla traiettoria e manda la palla in angolo

18:55

25' Inter-Parma: Lautaro, che errore!

Clamorosa occasione fallita dai nerazzurri: Suzuki respinge in maniera maldestra, Lautaro fallisce il bersaglio da pochi passi. SEGUI IL LIVE

18:51

21' Inter-Parma: Mkhitaryan sfiora il gol

Incursione del centrocampista nerazzurro che entra in area e batte in diagonale con il destro sfiorando il palo alla sinistra di Suzuki

18:49

17' Inter-Parma: Lautaro segna, ma è in fuorigioco

Il capitano dell'Inter capitalizza un assist di Thuram, ma la posizione di partenza dell'attaccante interista è irregolare

18:47

17' Inter-Parma: traversa di Dumfries!

La squadra di Inzaghi sfiora ancora il vantaggio con Dumfries: il destro dell'olandese si stampa sulla traversa. SEGUI IL LIVE

18:45

15' Inter-Parma: Del Prato salva su Thuram

L'Inter sfiora il vantaggio con un sinistro di Thuram dall'interno dell'area deviato da Del Prato

18:41

10' Inter-Parma: Calhanoglu su punizione sfiora il palo

Il tiro del giocatore turco su punizione sfiora il palo dopo una deviazione della barriera. Intanto il Parma spende il primo cambio: entra Leoni. SEGUI IL LIVE

18:39

8' Inter-Parma: Abisso indica il dischetto, ma il Var annulla la decisione

Il capitano nerazzurro viene atterrato a cavallo dell'area di rigore: Abisso indica il dischetto, ma il Var rivede la decisione dell'arbitro. L'intervento di Keita è fuori dall'area di rigore: cartellino giallo per il giocatore del Parma

18:36

6' Inter-Parma: avvio senza emozioni

I primi cinque minuti di partita non hanno offerto particolari emozioni: fase di studio tra le due squadre con l'Inter che minaccia la porta di Suzuki con un destro di Calhanoglu che non trova lo specchio della porta

18:30

Inter-Parma: pronti per il calcio d'inizio

E' iniziata la sfida del Meazza: Inter a caccia del successo in campionato, il Parma cerca il secondo consecutivo in trasferta dopo la vittoria ottenuta a Venezia. L'arbitro della partita Rosario Abisso (così come i suoi assistenti e la squadra arbitrale) ha un segno nero sullo zigomo a simboleggare la protesta dell'Aia contro le violenze subite dai direttori di gara nei campionati dilettanti. SEGUI IL LIVE

18:15

Inter-Parma: ultimo successo nerazzurro firmato Rocchi

Da oltre un decennio l'Inter non vince in casa contro il Parma: l'ultima vittoria risale al 21 aprile 2014: l'allenatore della squadra nerazzurra era Andrea Stramaccioni, oggi commentatore tv, sulla panchina emiliana c'era Roberto Donadoni. Decise la sfida un gol realizzato da Tommaso Rocchi.

17:59

Inter-Parma: le formazioni ufficiali con le panchine

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Taremi.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainout, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Fabio Pecchia

A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Estevez, Almqvist, Camara, Coulibaly, Hernani, Leoni, Haj, Di Chiara.

17:49

Inter, tabù Parma a San Siro: il dato che sorprende

Tabù Parma a San Siro da spezzare per l'Inter, che non vince in casa contro gli emiliani in Serie A dal 21 aprile 2013: da allora i nerazzurri hanno registrato quattro pareggi e una sconfitta. Per la squadra nerazzurra si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne senza successi contro una singola avversaria in campionato.

17:44

Quando Thuram scendeva in campo con papà Lilian: Inter-Parma chiude il cerchio

L'attaccante nerazzurro Lilian Thuram, che oggi con la sua Inter sfida il Parma a San Siro, è nato proprio nella città emiliana e per la prima volta sfiderà la squadra in cui giocava suo padre Lilian: ritorno alle origini. LEGGI TUTTO

17:36

Parma: queste le scelte di Pecchia

Ufficiali le scelte di Fabio Pecchia: questa la formazione dell Parma per la sfida contro l'Inter a San Siro annunciata sui profili social del club emiliano:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainout, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Fabio Pecchia

17:31

Inter: ufficiali le scelte di Inzaghi

Ufficiali le scelte di Simone Inzaghi: questa la formazione dell'Inter per la sfida contro il Parma annunciata sui profili social del club nerazzurro:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

17:25

Inter-Parma: dove vederla in tv e in streaming

La sfida di campionato tra Inter e Parma a San Siro, valida per la 15a giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Milano, stadio Meazza