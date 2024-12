Dove vedere Juve-Bologna in tv? DAZN o Sky e orario

All'Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Thiago Motta ospita il Bologna di Vincenzo Italiano, in occasione della sfida valida per la 15a giornata del campionato di Serie A. Bianconeri reduci dall'amaro pareggio di Lecce, che ha ulteriormente allontanato il primo posto, mentre gli emiliani hanno staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, superando il Monza di Alessandro Nesta e confermando quanto di buono fatto contro il Venezia.