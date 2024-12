Dove vedere Roma-Lecce in tv? DAZN o Sky e orario

Dopo aver conquistato un punto prezioso contro la Juve, il Lecce di Giampaolo fa visita alla Roma di Claudio Ranieri, in occasione della sfida valida per la 15a giornata del campionato di Serie A . Giallorossi costretti a vincere per allontanare la zona calda della classifica e riavvicinare le prime dieci posizioni. Alle spalle, per Pellegrini e compagni, quattro sconfitte consecutive.

Roma-Lecce, l'orario

Roma-Lecce andrà in scena oggi, sabato 7 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Lecce in diretta tv

Roma-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, anche in 4K. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, sul canale 214 di Sky e nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Dove vedere Roma-Lecce in streaming

Roma-Lecce sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.