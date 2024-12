Genoa e Torino si annullano: la sfida tra Vieira e Vanoli finisce a reti inviolate

Poche emozioni al Ferraris: Genoa-Torino è finita 0-0. Terzo risultato utile di fila per Vieira sulla panchina dei rossoblù, Vanoli torna a muovere la classifica . La vittoria manca da sei giornate, ma la sconfitta casalinga con il Napoli è stata parzialmente dimenticata con un buon punto in trasferta.

Due occasioni per parte, palo esterno di Vojvoda

Vieira ha conservato l'imbattibilità dopo il subentro a Gilardino, il Genoa ha portato a casa il quinto risultato utile consecutivo, ma le emozioni hanno latitato. Al 33' Zanoli è avanzato palla al piede, ha visto e servito Frendrup appena fuori dall'area: la sua conclusione è stata deviata in scivolata da Ricci. Al 39' cross di Adams in area, Sanabria ha tentato la rovesciata, la palla è rimasta lì e Vojvoda a un passo dalla porta ha colpito il palo esterno. Secondo tempo bloccato e spigoloso. Neppure l'ingresso di Balotelli per Pinamonti al 78' ha cambiato l'inerzia della sfida. All'89' annullato un gol al Torino, che aveva segnato con Karamoh: azione nata da un controllo di braccio di Coco. Al 93’ tiro di Tameze è stato respinto in qualche modo da Leali. Né vincitori né vinti nella gara valida per la quindicesima giornata di Serie A.