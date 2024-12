Dove vedere Napoli-Lazio in tv? DAZN o Sky e orario

Napoli-Lazio, la rivincita. A tre giorni dal 3-1 che ha consegnato alla squadra di Baroni il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, la formazione di Antonio Conte ha la possibilità di riscattarsi immediatamente, in un campionato che finora ha visto i partenopei guidare con autorevolezza la classifica. Al "Maradona" si gioca la sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A, con Lukaku e compagni chiamati a rispondere ai successi di Inter e Atalanta. Sponda biancoceleste, invece, c'è voglia di dimenticare definitivamente l'inaspettato ko di Parma.