Dove vedere Fiorentina-Cagliari in tv? DAZN o Sky e orario

Dopo l'eliminazione subita in Coppa Italia per mano dell'Empoli, torna in campo, in casa, la Fiorentina. In campionato la squadra di Palladino vuole proseguire la propria striscia di 7 successi consecutivi. Davanti, in questo turno, arriverà il Cagliari di Davide Nicola, alla rierca di punti per mantenere il distacco dalla zona rossa di classifica, e reduce dalla vittoria contro il Verona