Venezia-Como 2-2: Belotti illude Fabregas, Oristanio salva Di Francesco

VENEZIA - Finisce in parità, 2-2 , lo scontro salvezza del 'Penzo' tra Venezia e Como , valido per la 15ª giornata di Serie A. In un match fortemente condizionato dal maltempo , arancioneroverdi e lariani si dividono la posta in palio: Pohjanpalo e Oristanio , in gol direttamente da calcio d'angolo, salvano Di Francesco dalla quinta sconfitta consecutiva. L' autorete di Candela e il gol di un ritrovato Belotti avevano invece illuso Fabregas che sognava un successo in trasferta che in casa Como manca dal 24 settembre scorso (3-2 al Gewiss Stadium con l'Atalanta).

Pohjanpalo beffa Reina

Gli ospiti premono fin dai primi minuti di gioco e già al 3' sfiorano il gol del vantaggio con Strefezza, la cui botta viene parata da Stankovic. Il Venezia si scuote e sblocca il risultato al 16' quando Busio serve un ispirato Nicolussi Caviglia. Il tiro dell'ex Juve colpisce in maniera del tutto fortuita Pohjanpalo la cui deviazione di tacco spiazza Reina. I ragazzi di Fabregas non si demoralizzano e sfiorano in più occasioni la rete del pareggio: Stankovic dice no a Nico Paz al 24', Belotti spedisce alto un buon pallone alla mezz'ora e Fadera spreca un invitante contropiede al 31'. L'ultima occasione del primo tempo è ancora di marca lombarda: salvataggio miracoloso di Idzes sulla linea di porta al 33' dopo un velenoso traversone di Fadera sul quale era pronto ad avventarsi Belotti.

Oristanio segna da calcio d'angolo

Nella ripresa succede di tutto. Il Como attacca a testa bassa e trova il gol del pareggio al 50' grazie al goffo intervento di Candela che devia nella propria porta un traversone dalla destra di Van der Brempt per il più classico degli autogol. Strefezza si divora la rete del sorpasso lariano al 52' (potente diagonale a lato) ma non lo imita Belotti che, al 56', sfrutta l'assist di uno scatenato Van der Brempt battendo Stankovic da due passi. La squadra di Fabregas gestisce senza troppi patemi il vantaggio ma al 69', a sorpresa, arriva il gol del pareggio del Venezia: lo segna Oristanio direttamente da calcio d'angolo. L'ex Cagliari, scuola Inter disegna, aiutato dal vento, una traiettoria straordinaria che beffa ancora una volta Reina. Nel finale il Venezia completa addirittura la rimonta con il gran gol di Nicolussi Caviglia da fuori area ma l'arbitro Doveri annulla dopo un controllo al Var, complice il fuorigioco di Pohjanpalo. Finisce quindi in parità: il Como aggancia il Verona a quota 12 punti, il Venezia resta ultimo a 9.

