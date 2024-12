Monza-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Tocca a Monza e Udinese chiudere il programma della 15a giornata di Serie A. Scontro salvezza allo "U-Power Stadium", dove Alessandro Nesta va ancora a caccia della prima vittoria casalinga in campionato. Sponda friulana, Kosta Runjaic deve mettere alle spalle i risultati collezionati nelle ultime settimane, che hanno portato in dote appena un punto in cinque partite.

Monza-Udinese, l'orario

Monza-Udinese andrà in scena oggi, lunedì 9 dicembre, alle ore 20.45 allo "U-Power Stadium".

Dove vedere Monza-Udinese in diretta tv

Monza-Udinese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Attiva anche l'opzione Sky Sport Business, in tutti i bar d'Italia che hanno scelto di unirsi a tale iniziativa.

Dove vedere Monza-Udinese in streaming

Monza-Udinese sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e fruibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il Monday Night di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Nesta

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. A. Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'ambrosio, Postiglione, Pedro, Pereira, Sensi, Valoti, Colombo, Caprari, Forson, Martins, Ciurria, Maric.

Indisponibili: Cragno, Gagliardini, Pessina, Petagna, Vignato. Squalificati -. Diffidati: Maldini.

La probabile formazione di Runjaic

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Lucca. All. K. Runjaic.

A disposizione: Padelli, Abankwah, Kabasele, Ebosse, Palma, Ekkelenkamp, Zemura, Atta, Modesto, Brenner, Bravo, Pizarro.

Indisponibili: Okoye, Payero, Sanchez, Davis. Squalificati: Touré. Diffidati: Giannetti, Lucca.

Monza-Udinese, la cronaca

Reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia, maturata al "Dall'Ara" contro il Bologna di Italiano, il Monza di Alessandro Nesta ha necessariamente bisogno di punti per uscire dalle sabbie mobili della classifica, che attualmente vede i brianzoli al penultimo posto, a quota 10. Ipotetica salvezza a sole due lunghezze di distanza, complici le mancate vittorie di Verona e Como. Limati alcuni problemi in fase difensiva, l'ex difensore del Milan deve ora ritrovare i gol dei suoi attaccanti. In casa Udinese, invece, sono quattro le sconfitte incassate nelle ultime cinque apparizioni. Un calo piuttosto evidente dei friulani, nei risultati e nelle prestazioni, nonostante delle buone individualità a disposizione. 17 punti all'attivo, a +5 sulla zona rossa della graduatoria. Riflettori puntati sul tandem Lucca-Thauvin.